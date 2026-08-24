SAN JOSÉ DEL CABO, 24 AGO - La Procura generale dello Stato della Baja California Sur ha identificato i resti di Carlos Alberto Beltrán Olmeda, ex alto funzionario del Comune di Los Cabos, rinvenuti il 13 luglio in una fossa clandestina a San José del Cabo. L'identificazione è stata effettuata attraverso esami di genetica forense e il confronto del profilo genetico con la banca dati della Procura. Beltrán Olmeda, riferisce Excelsior, era scomparso il 6 giugno scorso a Culiacán, la capitale dello Stato di Sinaloa. Prima di entrare nell'amministrazione di Los Cabos aveva lavorato come consulente politico dell'ex governatore Rubén Rocha Moya, accusato dalle autorità statunitensi di avere legami con il narcotraffico, oltre che dell'ex sindaca di Navolato Margoth Urrea Pérez e dell'ex sindaco di Ahome Gerardo Vargas Landeros. La Procura specializzata nelle persone scomparse continua le indagini per chiarire le circostanze della morte e individuare i responsabili.
Messico, trovati i resti di un consulente dell'ex governatore di Sinaloa Rocha Moya
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