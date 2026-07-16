CITTÀ DEL MESSICO, 15 LUG - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha ribadito il pieno sostegno al trattato di neutralità permanente del Canale di Panama durante un bilaterale con l'omologo José Raúl Mulino. Ricevendolo a Palazzo Nazionale, la leader ha spiegato che il vertice "permetterà di approfondire e rilanciare la cooperazione in aree strategiche come il commercio, gli investimenti, la connettività, l'infrastruttura, la sicurezza e la lotta alla delinquenza". Da parte sua, Mulino ha apprezzato l'appoggio al pieno ed esclusivo controllo panamense sull'infrastruttura interoceanica. Il capo di Stato ha poi evidenziato come intese internazionali quali il trattato di neutralità rappresentino strumenti diplomatici che "proteggono di fronte all'incertezza e tutelano patrimoni che non appartengono solo allo Stato in cui si trovano, ma sono al servizio del mondo". Il colloquio è stato anche l'occasione per auspicare una maggiore presenza di aziende messicane nel Paese istmico. Sul fronte della sicurezza, il leader panamense ha elogiato l'operazione condotta a febbraio dalle forze armate nello Stato di Jalisco, culminata con l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto "El Mencho", vertice del Cartello di Jalisco Nuova Generazione. Infine, è stato annunciato un imminente vertice con l'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) per coordinare le azioni regionali contro il narcotraffico, al quale Sheinbaum è stata formalmente invitata.
Messico, Sheinbaum sostiene la neutralità del Canale di Panama
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