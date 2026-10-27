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Messico, Sheinbaum punta all'intesa tra Pemex e Petrobras dopo il voto in Brasile

CITTÀ DEL MESSICO, 26 OTT - La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha auspicato che l'esito elettorale di Lula in Brasile permetta di rafforzare vari progetti congiunti. Spicca in particolare la possibile collaborazione tra l'azienda Pemex e Petrobras, che potrebbe mettere la sua esperienza nell'esplorazione petrolifera in acque profonde a disposizione del Messico. Analizzando la storica rimonta di Luiz Inácio Lula da Silva su Flávio Bolsonaro, ottenuta con oltre quattro milioni di voti, la leader ha evidenziato il ruolo decisivo dei giovani. A suo avviso i nuovi elettori hanno preso coscienza di non voler tornare al passato e hanno dimostrato che l'unità popolare può fermare l'estrema destra. Sheinbaum ha inoltre notato che i settori conservatori, molto attivi sui social network durante il primo turno, adesso sono "molto silenziosi". Infine ha elogiato il vincitore definendolo un uomo integro che "non si inginocchia davanti a nessuno".

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