CITTÀ DEL MESSICO, 19 OTT - La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha confermato che Donald Trump le ha chiesto di importare più gas naturale statunitense, proponendo un intervento Usa nell'estrazione petrolifera locale. Durante la conferenza stampa mattutina, la leader ha chiarito che il Paese sta attualmente comprando il combustibile per alimentare cinque nuove centrali elettriche, ma che l'obiettivo primario resta lo sviluppo di risorse autonome. Sul fronte del greggio ha escluso concessioni territoriali, ricordando all'omologo che "qui c'è una Costituzione e qui ci sono delle leggi" e ribadendo che le aziende straniere possono operare solo tramite contratti legali. Passando al tema della criminalità, Sheinbaum ha rivelato che Trump considera alcune regioni messicane ormai sotto il controllo dei cartelli della droga. La presidente ha respinto le accuse evidenziando il calo del 50% degli omicidi e di oltre il 60% del traffico di fentanyl, replicando: "Non è vero, guardi i risultati che abbiamo. Se fosse vero, ovviamente non li avremmo ottenuti". Ha infine smentito che il nuovo accordo commerciale sia vincolato a requisiti di sicurezza o all'estradizione di politici, chiedendo a Washington di non strumentalizzare la nazione per le proprie campagne elettorali.
Messico, Sheinbaum frena Trump su petrolio e narcotraffico
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