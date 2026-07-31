CITTÀ DEL MESSICO, 31 LUG - Il Pacifico è diventato la principale rotta del traffico marittimo di droga in Messico e il governo rafforzerà la presenza navale nell'area per contrastare i cartelli. Lo ha annunciato il ministro della Marina, ammiraglio Raymundo Pedro Morales Ángeles, a margine dell'esercitazione navale multinazionale Rimpac 2026, la più grande del Pacifico, guidata dalle Marine di Stati Uniti e Cile e alla quale partecipano 30 Paesi, tra cui il Messico, affermando che "la maggior parte della droga attualmente si concentra nel Pacifico". Le operazioni saranno focalizzate nel Pacifico meridionale e orientale, dove è stato individuato il maggior movimento di imbarcazioni utilizzate dalle organizzazioni criminali. Secondo il ministro, le indagini indicano come principali protagonisti delle spedizioni il Cartello di Sinaloa e il Cartello Jalisco Nuova Generazione (Cjng). Morales ha aggiunto che i narcotrafficanti hanno modificato le proprie modalità operative, utilizzando clandestini a bordo di grandi navi commerciali per gettare in mare i carichi di droga, successivamente recuperati da altre imbarcazioni. Dal il 1 ottobre 2024, l'inizio dell'attuale amministrazione guidata dalla presidente Claudia Sheinbaum, la Marina messicana ha sequestrato oltre 80 tonnellate di cocaina in alto mare.
Messico, 'nel Pacifico si concentra il principale traffico marittimo di droga'
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