CITTÀ DEL MESSICO, 28 OTT - Le esportazioni del Messico hanno registrato un balzo del 30,4% nei primi nove mesi del 2026 raggiungendo la cifra record di 627,2 miliardi di dollari. L'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia ha precisato che a settembre l'aumento è stato del 37,9% su base annua, calcolato rispetto allo stesso mese del 2025. Circa l'80% del totale delle vendite all'estero del Paese è destinato agli Usa. Il ministro dell'Economia Marcelo Ebrard ha sottolineato la reciprocità commerciale ricordando che il Messico acquista merci statunitensi per 350 miliardi di dollari all'anno. "Nessuno al mondo compra da loro più di noi", ha affermato. La presidente Claudia Sheinbaum ha ribadito la centralità di questo legame sottolineando la "grande integrazione economica con gli Stati Uniti", per poi aggiungere che "la scommessa è che ci sia una maggiore integrazione nel rispetto delle sovranità in entrambe le nazioni". Ha inoltre spiegato che "non si guarda più al nostro Paese solo per i bassi salari, ma ora anche, tra gli altri vantaggi competitivi, per la qualità dei suoi ingegneri". La bilancia commerciale ha accumulato un surplus di 9,25 miliardi di dollari in tre trimestri.
Messico, l'export cresce di oltre il 30% nei primi nove mesi del 2026
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