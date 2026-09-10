CITTÀ DEL MESSICO, 09 SET - La presidente del Messico ha presentato il Pacchetto Economico 2027, un piano governativo definito responsabile e improntato all'austerità. L'obiettivo primario è incrementare gli investimenti sociali senza gravare sulla popolazione. "Non ci sono nuove tasse per la gente, non ci sono aumenti del carburante", ha assicurato Sheinbaum, garantendo il mantenimento degli incentivi per bloccare i prezzi di benzina e diesel. Sono stati inoltre confermati gli aumenti salariali per i lavoratori statali, che cresceranno al di sopra dell'inflazione, così come i fondi per i nuovi investimenti. Il nuovo bilancio prevede un aumento delle risorse in settori cruciali per il Paese. L'istruzione beneficerà di un incremento del 10,7%, la scienza del 13%, la sanità dell'11,3% e la sicurezza dell'11,5%. Il balzo più marcato riguarda il settore agricolo, che registra una crescita del 20,6% destinata ai prezzi garantiti e a nuovi schemi di finanziamento. I Programmi per il Benessere continueranno a ricevere fondi indicizzati all'inflazione per ridurre le disuguaglianze. "Curiamo ogni peso e mettiamo le risorse per garantire i diritti del popolo", ha concluso la presidente.
Messico, la presidente Sheinbaum svela il piano economico 2027
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