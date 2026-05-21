Messico, istituito un centro per localizzare persone scomparse

CITTÀ DEL MESSICO, 20 MAG - Per accelerare la localizzazione delle persone scomparse, il governo del Messico ha istituito un Centro di Comando dell'Allerta Nazionale di Ricerca. La struttura, coordinata dalla Commissione Nazionale e formata da varie forze dell'ordine, è operativa ininterrottamente. La ministra dell'Interno, Rosa Icela Rodríguez, ha spiegato che l'obiettivo "è che al primo avviso di scomparsa di una persona si mobilitino immediatamente le forze di sicurezza, indagine e ricerca in autostrade, capolinea degli autobus e altri punti strategici per agire subito e trovarle in vita". Tra marzo e maggio 2026 i meccanismi di allerta hanno gestito 1.802 segnalazioni, localizzando 825 individui, mentre una piattaforma unificata ha permesso di rintracciarne quasi 6.000 incrociando diverse banche dati. Ribadendo che le ricerche sono una priorità nazionale su istruzione della presidente Claudia Sheinbaum, Rodríguez ha riconosciuto i ritardi nell'aggiornamento degli archivi forensi da parte di alcuni stati del Paese, concludendo: "Manca molto da fare, ma siamo sulla strada di cose che non erano mai state fatte prima, è inedito".