CITTÀ DEL MESSICO, 06 SET - Il governo messicano valuta di aumentare le importazioni di merci statunitensi per compensare l'avanzo commerciale in vista del rinnovo del trattato nordamericano. La presidente Claudia Sheinbaum ha spiegato che le esportazioni di prodotti elettronici verso il vicino settentrionale crescono grazie all'intelligenza artificiale e ai centri dati negli Stati Uniti. Sheinbaum ha riconosciuto le pressioni sui dislivelli nell'interscambio. "A noi interessa ampliare le esportazioni, ma il presidente Trump lo ha detto pubblicamente, vuole diminuire ciò che si esporta dal Messico agli Usa mediante diversi meccanismi. Un metodo è che noi compriamo di più da loro, invece di comprare da altre nazioni", ha dichiarato confermando le analisi in corso. Sul fronte canadese l'ex primo ministro Justin Trudeau ha respinto le pressioni per accordi svantaggiosi. "Canada e Messico stanno lavorando insieme, continueranno con questa posizione ferma per proteggere e aumentare il successo dei tre paesi dell'America del Nord", ha affermato ricordando l'efficace cooperazione negoziale del 2018.
Messico, il governo valuta più importazioni dagli Usa
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