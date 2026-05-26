Messico, arrestato il nipote di 'El Chapo' Guzmán, è ricercato da Usa

CITTÀ DEL MESSICO, 26 MAG - Il ministro della Sicurezza messicano, Omar García Harfuch, ha comunicato la cattura a Sonora di Isai Martínez, nipote di 'El Chapo' Guzmán. L'operazione è stata coordinata con la Difesa e la Procura della Repubblica. Sull'uomo, già arrestato nel 2008 all'età di venticinque anni, pende un mandato di estradizione negli Stati Uniti. I dettagli dell'intervento e le accuse a suo carico restano attualmente ignoti.