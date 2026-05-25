Messi lascia il campo, paura infortunio a tre settimane dal Mondiale

(ANSA-AFP) - MIAMI, 24 MAG - Lionel Messi ha chiesto di essere sostituito durante la partita di Mls tra l'Inter Miami e il Philadelphia Union, a meno di tre settimane dai Mondiali. La stella argentina di 38 anni ha lasciato il campo al 73° minuto dopo essersi tenuto la gamba sinistra. Nei video condivisi sui social media, Messi sembra camminare normalmente verso il tunnel. Il motivo esatto della sua uscita non è ancora noto. I Mondiali del 2026, co-organizzati da Stati Uniti, Canada e Messico, inizieranno l'11 giugno e si concluderanno il 19 luglio. L'Argentina difenderà il titolo conquistato in Qatar nel 2022. L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro si era distinto ancora una volta prima di essere sostituito, fornendo due assist a German Berterame (13° e 42° minuto) che hanno contribuito alla spettacolare vittoria per 6-4 della squadra della Florida. (ANSA-AFP).