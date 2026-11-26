BRUXELLES, 26 NOV - "Le posizioni su come definire" il prossimo quadro finanziario pluriennale "sono ancora molto distanti". "Non proseguiremo domani, ma riprenderemo il 17 dicembre". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine del vertice Ue a Bruxelles, dicendosi tuttavia "fiducioso che riusciremo a raggiungere un accordo ancora quest'anno". "Da parte mia farò tutto il possibile per raggiungerlo".
Merz, 'niente summit domani, fiducioso sull'intesa sul bilancio entro l'anno'
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