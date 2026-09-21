BERLINO, 21 SET - Il governo resterà "per assicurare il futuro democratico" della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Il Kanzler aveva affermato ieri subito dopo gli exit poll di voler continuare a guidare il Paese, nonostante la doppia debacle subita dalla Cdu alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della Cdu dal parlamentino regionale del Meclemburgo-Pomerania Anteriore.
Merz, il governo resterà per assicurare il futuro democratico del Paese
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