Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Merz, il governo resterà per assicurare il futuro democratico del Paese

BERLINO, 21 SET - Il governo resterà "per assicurare il futuro democratico" della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Il Kanzler aveva affermato ieri subito dopo gli exit poll di voler continuare a guidare il Paese, nonostante la doppia debacle subita dalla Cdu alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della Cdu dal parlamentino regionale del Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
BERLINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...