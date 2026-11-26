BRUXELLES, 26 NOV - "Le proposte che abbiamo finora sul tavolo non costituiscono, dal nostro punto di vista, una base per raggiungere un accordo. Il volume resta troppo elevato. Gli Stati membri devono pur essere in grado di finanziare tutto questo. L'Europa ha bisogno di finanze solide. Non potremo e non dovremo contrarre nuovi debiti nell'Unione europea". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz arrivando al summit europeo a Bruxelles.
Merz, il bilancio Ue proposto è ancora troppo alto, no a nuovo debito comune
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