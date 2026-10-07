BERLINO, 07 OTT - "Si è trattato di un voto segreto, non sappiamo chi abbia votato per il candidato dell'AfD. Per quanto mi riguarda, chiunque elegga un membro di un partito di estrema destra come presidente di un parlamento regionale deve fare i conti con la propria coscienza. Chiunque dia il proprio voto all'AfD fa il gioco degli estremisti e distrugge la credibilità. Questo è certamente incompatibile con i valori del mio partito, la Cdu". Lo ha detto oggi il cancelliere tedesco Friedrich Merz a un evento organizzato dal quotidiano economico Handelsblatt a Berlino. Il riferimento è all'elezione di ieri alla presidenza del Landtag (parlamento regionale) della Sassonia-Anhalt di Tobias Rausch, esponente dell'estrema destra dell'AfD.
Merz, 'chi dà il proprio voto all'AfD distrugge la credibilità'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBERLINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...