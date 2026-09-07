BERLINO, 07 SET - "Ho molti pensieri ma non sulle elezioni del 2029. Arrendersi per me non è un opzione". Lo ha detto Freidrich Merz, rispondendo a una domanda su quando e se intenda dimettersi alla luce dei risultati a Magdeburgo e del crollo delle preferenze personali. "Dobbiamo migliorare tutti insieme", ha aggiunto sottolineando il valore di "dedizione, empatia, ed emozioni" per il futuro.
Merz, arrendersi per me non è un'opzione, miglioreremo tutti
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