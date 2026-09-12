BRASILIA, 11 SET - Il giudice della Corte suprema brasiliana (Stf) André Mendonça ha ordinato la desecretazione di altri 39 procedimenti legati alle indagini sul Banco Master, tra cui quello sul finanziamento del film "Dark Horse", biografia cinematografica dell'ex presidente Jair Bolsonaro. L'inchiesta coinvolge il senatore e candidato alla presidenza Flávio Bolsonaro, indicato dalla Polizia federale come il tramite con l'ex banchiere Daniel Vorcaro, fondatore del Banco Master, per la raccolta di fondi destinati al film. Il denaro sarebbe stato successivamente gestito dall'ex deputato Eduardo Bolsonaro. Tra gli atti resi pubblici figurano anche quelli relativi al senatore Ciro Nogueira, indagato per la sua attività in Parlamento a favore del Banco Master e di Vorcaro e per presunti trasferimenti di denaro, accuse che nega, al senatore Jaques Wagner e all'ex governatore di Rio de Janeiro Cláudio Castro, per un trasferimento di 3,6 miliardi di reais da Rioprevidência al Banco Master. La decisione accoglie una richiesta della Procura generale della Repubblica (Pgr) e arriva dopo che il presidente della Corte suprema, Edson Fachin, aveva dato 24 ore a Mendonça per trasmettere tutti gli atti agli altri giudici della massima corte brasiliana.
Mendonça desecreta gli atti sul film su Bolsonaro che coinvolgono il figlio candidato
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