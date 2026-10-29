ROMA, 29 OTT - "La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di Eufor in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del governo italiano". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Meloni, 'tragico incidente in Bosnia, profondo dolore per le vittime'
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