BRUXELLES, 26 NOV - "L'Italia si presenta qui con un no" alla proposta sul tavolo del vertice, sul bilancio pluriennale "siamo anni luce da una soluzione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel punto stampa a margine del summit dei 27. Sulla possibilità di un accordo a dicembre Meloni puntualizza: "Non è la tempistica" a decidere l'intesa, "noi poniamo delle condizioni".
Meloni, 'sul bilancio Ue siamo a anni luce da una soluzione'
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