DUBLINO, 12 NOV - "Noi come Italia siamo sempre stati presenti in tutti i formati nei quali è stata richiesta la nostra presenza. L'abbiamo anche fatto e lo facciamo chiaramente con la volontà di portare un contributo positivo. Ma il fatto che l'Italia ci sia o l'Italia non ci sia in questo o in quel formato non cambia il giudizio su troppi formati che parlano di questa vicenda". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del vertice della Comunità politica europea a Dublino, rispondendo a una domanda sull'inviato Ue nei negoziati per l'Ucraina.
Meloni, 'su Ucraina troppi formati, non cambia nulla se l'Italia c'è o meno'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiDUBLINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...