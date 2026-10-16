BRUXELLES, 16 OTT - "Noi cerchiamo di fare la nostra parte. Le sanzioni sono state il nostro migliore strumento di deterrenza, su questo non dobbiamo fare passi indietro". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti al termine del Consiglio europeo spiegando che, "alla luce delle notizie viste" era "fondamentale che ci fosse un linguaggio chiaro sul tema delle sanzioni".
Meloni, 'su sanzioni alla Russia non si devono fare passi indietro'
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