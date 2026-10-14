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Meloni, sono più che favorevole all'estensione dell'aliquota Irpef al 33%

ROMA, 14 OTT - "Sono ovviamente più che favorevole all'estensione dell'aliquota Irpef al 33% per chi ha fino a 60mila euro (RPT 60 mila) di reddito". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera, in sede di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, rispondendo a Luigi Marattin, deputato del Partito liberaldemocratico.

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