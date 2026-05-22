Meloni, solidarietà a Schlein, dalla consigliera leghista parole inaccettabili

ROMA, 22 MAG - "Esprimo la mia solidarietà a Elly Schlein per il gravissimo commento con cui un'esponente locale della Lega a Lecco ha evocato la strage di Modena riferendosi al comizio a Lecco della segretaria Pd. Sono parole inaccettabili, che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione. "La Lega - aggiunge - ha fatto bene a intervenire immediatamente, sospendendo la responsabile dai suoi incarichi. È stata una decisione giusta, netta e senza ambiguità. La violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. Su questo non devono esistere esitazioni". Anche la Lega ha preso le distanze della parole della consigliera di Lecco. I vertici lombardi del partito di Salvini hanno fatto inoltre sapere di aver sospeso l'esponente del partito da ogni incarico ipotizzando anche altri provvedimenti disciplinari.