BERLINO, 24 GIU - "L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e sicurezza portando avanti con decisione il cammino intrapreso per una componente più forte e solida dell'Alleanza atlantica". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei Paesi dell'E5, dopo il vertice a Berlino.
++ Meloni, rafforziamo la componente europea della Nato ++
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