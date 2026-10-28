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Meloni, oggi in Consiglio dei ministri la riforma dell'artigianato

ROMA, 28 OTT - Nel Consiglio dei ministri di oggi, neanche a farlo apposta, il governo approverà il decreto che aggiorna la legge quadro sull'artigianato del 1985". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'assemblea di Confartigianato, con un annuncio applaudito dalla platea. "Un provvedimento che, si dimostra dall'entusiasmo della platea, aspettavate da qualche decennio, e diventa realtà", ha aggiunto la premier.

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