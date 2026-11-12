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Meloni, 'non contraria a Costa negoziatore ma c'è tema Paesi extra-Ue'

BRUXELLES, 12 NOV - Sulla figura di Antonio Costa come negoziatore Ue per l'Ucraina "non ci sarebbe da parte mia alcuna contrarietà. Rimane chiaramente il tema di come rappresentare i Paesi europei che non sono nell'Ue, la Gran Bretagna è uno di questi, la Norvegia è uno di questi. Ma penso che anche qui una soluzione si possa trovare". Lo ha detto Giorgia Meloni rispondendo ai cronisti a margine del vertice della Cpe.

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