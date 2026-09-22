ROMA, 22 SET - "Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'Istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, è una misura di buonsenso. Mi pare sia giusto portarla avanti". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ospite di Cinque minuti, in onda questa sera su Rai1.
Meloni, Mattarella da ministro redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe
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