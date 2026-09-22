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Meloni, Mattarella da ministro redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe

ROMA, 22 SET - "Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'Istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, è una misura di buonsenso. Mi pare sia giusto portarla avanti". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ospite di Cinque minuti, in onda questa sera su Rai1.

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