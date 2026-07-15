Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Meloni, lo Stato con le persone perbene, continuiamo a mantenere l'impegno

ROMA, 15 LUG - "Avevamo preso un impegno con gli italiani: riportare lo Stato dalla parte delle persone perbene. Continuiamo a mantenerlo, un provvedimento dopo l'altro". Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social, pubblicando un videomessaggio sul disegno di legge sulla sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...