ROMA, 15 LUG - "Avevamo preso un impegno con gli italiani: riportare lo Stato dalla parte delle persone perbene. Continuiamo a mantenerlo, un provvedimento dopo l'altro". Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social, pubblicando un videomessaggio sul disegno di legge sulla sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei ministri.
Meloni, lo Stato con le persone perbene, continuiamo a mantenere l'impegno
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