ROMA, 10 GIU - "Questa non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, come ricordava il presidente Sangalli non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento all'assemblea di Confcommercio, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività 'apri e chiudi'.
Meloni, l'Italia non è la repubblica delle banane, le regole si rispettano
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...