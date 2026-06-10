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Meloni, l'Italia non è la repubblica delle banane, le regole si rispettano

ROMA, 10 GIU - "Questa non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, come ricordava il presidente Sangalli non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento all'assemblea di Confcommercio, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività 'apri e chiudi'.

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