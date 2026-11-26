BRUXELLES, 26 NOV - "Penso che la guerra non si debba e non si possa allargare al Mediterraneo. Penso che su questo dobbiamo essere molto chiari con i nostri amici ucraini e dobbiamo essere chiari anche con i nostri partner. Penso che dobbiamo anche fare del nostro meglio per continuare ad aiutare l'Ucraina a difendersi". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo a Bruxelles.
Meloni, 'la guerra non si deve allargare al Mediterraneo'
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