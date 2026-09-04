BARI, 04 SET - "Noi siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa a nazione a 360 gradi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Tg3, rispondendo a una domanda sulle influenze russe, prima di volare da Roma a Bari per la festa organizzata da FdI per il record di longevità del governo. "E quindi - ha aggiunto - monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte".
Meloni, influenze russe? Sempre mobilitati sulla sicurezza a 360 gradi
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