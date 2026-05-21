Meloni, in Cdm i programmi per messa in sicurezza e indennizzi a Niscemi

ROMA, 21 MAG - "Quello che siamo qui per dirvi oggi è che siamo, con tempi che sono abbastanza veloci, pronti a mettere a terra le risorse" stanziate con il decreto legge di febbraio: "Domani abbiamo un altro Consiglio dei ministri e vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case" dell'area colpita dalla frana di Niscemi. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in consiglio comunale