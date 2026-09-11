ROMA, 11 SET - "Per anni ci hanno raccontato un'Italia condannata a inseguire gli altri. Oggi diversi indicatori raccontano una storia differente: una Nazione che recupera terreno, compete e torna a sorprendere". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Non significa - aggiunge - che i problemi siano risolti. Significa che la strada intrapresa è quella giusta, e non abbiamo intenzione di fermarci".
Meloni, gli indicatori economici dicono che l'Italia compete e torna a sorprendere
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