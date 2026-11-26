BRUXELLES, 26 NOV - "Non posso dare una risposta precisa sul numero degli emendamenti, tutto quello che serve ovviamente per migliorare la manovra anche da parte della maggioranza è utile, però ovviamente noi abbiamo anche diciamo delle tempistiche". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo ai cronisti sulla manovra.
Meloni, 'faremo ciò che serve per migliorare manovra ma ci sono tempi da rispettare'
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