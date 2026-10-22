ROMA, 22 OTT - Visita lampo in Kuwait domani per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo la partecipazione all'incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze alla Comunità di San Patrignano, in programma alle 10.30, la premier volerà a Kuwait City, per un incontro bilaterale con l'emiro del Kuwait, sceicco Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Lo riferisce un aggiornamento dell'agenda di Meloni sul sito del governo.
Meloni domani pomeriggio in Kuwait, visita lampo e incontro con l'emiro
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