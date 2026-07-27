ROMA, 27 LUG - "Centoventi operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'Alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro, non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione. Ma questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video registrato durante la sua visita al cantiere della Tav in Val di Susa. "Noi - aggiunge - faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere".
Meloni, dai No Tav violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo
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