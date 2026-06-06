Meloni, cordoglio per la tragedia di Porto Sant'Elpidio

ROMA, 06 GIU - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "esprime profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta a Porto Sant'Elpidio e la propria vicinanza ai familiari della vittima, alle persone rimaste ferite e a quelle soccorse". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che la premier "segue con attenzione l'evolversi delle operazioni di ricerca e di intervento, mantenendosi in costante contatto con la Protezione Civile e con le autorità competenti".