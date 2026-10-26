ROMA, 26 OTT - "Mi congratulo con il presidente Lula per la rielezione e con il popolo brasiliano per la straordinaria prova di partecipazione elettorale". Così in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Italia e Brasile - dice la premier - continueranno a lavorare insieme sui principali dossier bilaterali e sulle tante sfide comuni che ci attendono, nello spirito di amicizia che unisce i nostri popoli".
Meloni, congratulazioni a Lula e ai brasiliani per la straordinaria partecipazione
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Commenti
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...