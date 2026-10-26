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Meloni, congratulazioni a Lula e ai brasiliani per la straordinaria partecipazione

ROMA, 26 OTT - "Mi congratulo con il presidente Lula per la rielezione e con il popolo brasiliano per la straordinaria prova di partecipazione elettorale". Così in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Italia e Brasile - dice la premier - continueranno a lavorare insieme sui principali dossier bilaterali e sulle tante sfide comuni che ci attendono, nello spirito di amicizia che unisce i nostri popoli".

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