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Meloni, con la strage di Bologna il terrorismo feroce colpì al cuore la nazione

ROMA, 02 AGO - "46 anni fa il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci. Ha colpito al cuore la nazione intera, con un attentato che ha disintegrato la stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone oltre duecento". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Quello che è accaduto il 2 agosto del 1980 rappresenta una delle pagine più buie e drammatiche della storia nazionale. Oggi ci uniamo, ancora una volta, ai familiari delle vittime e a tutti i bolognesi in questa giornata di dolore e commemorazione", conclude.

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