ANKARA, 07 LUG - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata ad Ankara per il vertice Nato, ed è attesa alla cena offerta dal presidente della Repubblica di Turchia Recep Tayyip Erdogan e dalla consorte ai capi di Stato e di governo. La premier all'aeroporto militare Etimesgut è stata accolta dal ministro della Famiglia e dei servizi sociali della Repubblica di Turchia, Mahinur Özdemir Göktaş, e dall'ambasciatore d'Italia ad Ankara, Giuseppe Manzo.
Meloni atterrata ad Ankara, attesa alla Nato cena del summit Nato
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