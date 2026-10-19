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Meloni al capo della Polizia, cordoglio per la morte dell'ispettore Villani

ROMA, 19 OTT - A margine del vertice sull'ordine pubblico, a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso al capo della Polizia Vittorio Pisani il suo cordoglio personale e del governo per la morte dell'ispettore Antonio Villani, rivolgendo le proprie condoglianze alla famiglia e a tutta la polizia.

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