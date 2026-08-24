ROMA, 24 AGO - L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. È quanto "riaffermato" dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipando in videocollegamento alla riunione dei leader della Coalizione dei volenterosi, svoltasi in concomitanza con il 35esimo anniversario dell'Indipendenza dell'Ucraina, come riferisce una nota di Palazzo Chigi. Durante il vertice, si legge nel comunicato, "i leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia del regime sanzionatorio e contrastare ogni tentativo di elusione, al fine di indebolire ulteriormente la macchina bellica di Mosca".
Meloni ai Volenterosi, al fianco dei partner per un percorso negoziale
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