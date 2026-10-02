ROMA, 02 OTT - "Elly Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi due settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. P.S. Ah, e ovviamente lo fa elencando dieci falsità". Lo scrive sui social in risposta alla segretaria dem, la premier Giorgia Meloni.
Meloni a Schlein, 10 giorni per rispondermi con 10 falsità, a questo ritmo dove va?
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