WASHINGTON, 28 NOV - Donald Trump ha passato gli ultimi due anni a rivendicare un premio Nobel per la pace. Per un ironico gioco del destino, sua moglie Melania potrebbe essere, invece, una candidata più solida all'ambito premio dopo aver mediato una tregua umanitaria tra Russia e Ucraina ed essersi impegnata per il ricongiungimenti di oltre 30 bambini ucraini con le loro famiglie. Lo sottolineano esperti ed analisti americani. Da una parte un presidente che ha fatto del riconoscimento internazionale un'ambizione personale, dall'altra una first lady la cui apparente indifferenza verso i riflettori le ha forse conferito un vantaggio inaspettato nell'ottenere proprio quello. Un mese fa il consigliere personale di Melania, Marc Beckman, ha dichiarato che l'ex modella merita un riconoscimento formale o un premio per la sua attività di diplomazia umanitaria. In un'intervista a Newsmax, il consigliera ha anche affermato che Melania potrebbe contribuire a spianare la strada verso una "pace duratura e perenne" in Ucraina e, più in generale, nel rapporto con la Russia. "È contraria alla guerra, la ritiene priva di senso... desidera vedere la pace in tutto il mondo", ha aggiunto. Non c'è ovviamente ancora nulla di ufficiale su un eventuale Nobel alla first lady e con tutta probabilità l'ipotesi si scontrerà con diverse critiche, probabilmente anche all'interno della Casa Bianca. Ma se dovesse accadere, avverto gli esperti, la reazione di Trump potrebbe essere imprevedibile.
'Melania Trump potrebbe ambire al Nobel per la pace dopo la tregua in Ucraina'
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