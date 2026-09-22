PECHINO, 22 SET - Il presidente cinese Xi Jinping chiederà a Donald Trump di fermare la vendita di armi statunitensi a Taiwan durante il vertice previsto questa settimana a Washington, richiamando l'intesa sino-statunitense del 1982. Lo riferisce il sito della Reuters, citando tre fonti informate sui colloqui preparatori tra Cina e Usa. Pechino avrebbe inoltre chiesto agli Usa di interrompere le consegne di armamenti già ordinati da Taipei. In cambio, secondo le fonti citate da Reuters, la Cina offrirebbe una maggiore collaborazione nel fare pressione sull'Iran nel conflitto in Medio Oriente. Secondo le fonti, Pechino dovrebbe richiamare il terzo dei tre comunicati congiunti firmati dai due Paesi nel 1982, nel quale Washington dichiarò l'intenzione di ridurre gradualmente le vendite di armi a Taiwan e di non perseguire forniture a lungo termine. L'allora presidente Usa Ronald Reagan precisò tuttavia che tale impegno era subordinato alla volontà della Cina di perseguire una soluzione pacifica delle differenze con Taiwan. Trump non ha ancora approvato un nuovo pacchetto di armi per Taiwan da circa 14 miliardi di dollari, mentre a dicembre Washington aveva autorizzato forniture per 11 miliardi.
Media, 'Xi chiederà a Trump stop ad armi Usa a Taiwan in cambio di pressing su Iran'
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