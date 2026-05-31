Media, 'voci su dimissioni del presidente Pezeshkian, poi smentite'

ROMA, 31 MAG - Il sito dell'opposizione iraniana Iran International ha reso noto che il presidente iraniano Masoud Pezeshkian avrebbe presentato una lettera di dimissioni alla guida suprema, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Ma il governo di Teheran, citato dall'agenzia Isna ha subito dopo smentito tale indiscrezione, accusando i media di "diffondere notizie false" a riguardo. Il presidente iraniano, citato da al Arabiya, ha poi così affermato: "Continuo a lavorare in questo campo e sono pronto a qualsiasi evenienza", sottolineando il suo impegno a proseguire il suo lavoro anche in questo periodo, sottolineando che l'Iran si trova "su un percorso irto di difficoltà e ostacoli", riferendosi alle sfide che il Paese deve affrontare sul fronte economico, politico e della sicurezza.