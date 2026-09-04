ROMA, 04 SET - Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa. Lo ha riferito RBC-Ucraina, citando il capo dell'amministrazione militare della città di Odessa, Serhiy Lysak. Secondo il governatore inizialmente le persone colpite erano tre, alle quali è stata immediatamente prestata l'assistenza necessaria. In seguito si è appreso che una era deceduta a seguito dell'attentato avvenuto quella mattina. Secondo quanto dichiarato, in uno dei quartieri della città sono stati danneggiati edifici residenziali e automobili. I servizi competenti sono al lavoro sul posto, il territorio viene ispezionato e si stanno documentando le conseguenze dell'attacco. È stato inoltre allestito un quartier generale operativo per fornire assistenza alle vittime.
Media, un morto e tre feriti in un raid russo a Odessa
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