ROMA, 16 OTT - Nella notte le forze armate ucraine hanno lanciato un vasto attacco con droni su obiettivi nelle regioni russe di Mosca, Rostov e Vladimir. Lo riporta il Kyiv Independent citando alcuni canali di monitoraggio. In particolare è stato colpito il data center del colosso tecnologico russo Yandex nella regione di Vladimir, a circa 500 chilometri dal confine ucraino.
Media, ucraini lanciano vasto attacco con droni su regioni russe
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