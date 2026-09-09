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Media, Trump non ha chiesto a Burnham di cambiare idea sulle sanzioni

ROMA, 09 SET - Il premier britannico Andy Burnham ha informato all'inizio della settimana Donald Trump prima dell'annuncio delle sanzioni contro il commercio di prodotti degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. E il presidente Usa non ha insistito né ha chiesto a Burnham di cambiare idea o di rinviare la decisione. Lo scrivono Axios e il Times of Israel. "Non c'è stata alcuna richiesta di rimandare", afferma un funzionario occidentale informato sulla telefonata. Secondo fonti, funzionari Usa avrebbero comunicato di condividere le preoccupazioni sulla politica del governo Netanyahu in Cisgiordania, pur non d'accordo sulle specifiche sanzioni.

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