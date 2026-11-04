Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Media, Trump consulta i suoi su ipotesi di sostituire Hegseth

WASHINGTON, 04 NOV - Donald Trump ha chiesto ai suoi consiglieri, di persona e via telefono, se il segretario alla Difesa Pete Hegseth debba restare al suo posto dopo la disastrosa sconfitta repubblicana alle midterm. Lo riporta Cbs News, in base a più fonti, secondo cui parte della responsabilità sarà attribuita all'ammiraglio Brad Cooper, alla guida del Centcom, e al generale Dan Caine, a capo dello Stato Maggiore congiunto: entrambi hanno svolto un ruolo di primario nel fornire indicazioni sulla guerra in Iran. Una fonte ha detto che il nome del governatore repubblicano uscente della Florida, Ron DeSantis, circola come possibile sostituto di Hegseth.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...